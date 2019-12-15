Sivasspor-Fenerbahçe maçı - CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor-Fenerbahçe maçı başladı. Liderlik için kritik olan maçın önemli dakikalarını haber sayfamızdan takip edebilirsiniz.

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18' Karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliğini Fenerbahçe gerçekleştiriyor. Sakatlık geçiren Sadık Çiftpınar oyundan çıkarken, Mathias Zanka yerine giren isim oluyor.

16' Fernando Andrade'nin ceza sahası dışında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

15' Defansın arkasına atılan pasa hareketlenen Max Kruse için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

13' Fatih Aksoy'un defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Fernando Andrade ceza alanında sol çaprazdan vuruşunu yapıyor. Top uzak kale direği dibinden az farkla auta çıkıyor.

11' Sağ kanatta topla buluşan Emre Kılınç ilerleyerek son çizgiye inmeden pasını içeri gönderiyor. Seken topu önünde bulan Ziya Erdal'ın ceza yayından kaleye gönderdiği şutunda meşin yuvarlak savunmadan geri geliyor.

9' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Emre Belözoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Vedat Muriqi'in kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor.

7' Rakibinden topu kapan Ozan Tufan sağ kanatta topu taşıdı ve ortasını açtı ancak Samassa iyi yer tuttu.

5' Mauricio Isla, pozisyon esnasında Fernando'nun ayağına basması sebebiyle sarı kartla cezalandırıldı.

3' Sivasspor, önde yaptığı baskıyla Fenerbahçe'yi yarı sahasından çıkarmamaya çalışıyor.

1' Maç başladı.

Süper Lig'de 15. haftanın en kritik karşılaşması geldi çattı... Bu sezon deplasmanlarda kötü bir grafik çizen Fenerbahçe, lider Sivasspor'u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor.

İki takım da eksikler var

Sivasspor'da cezalı Hakan Arslan ve sakat olan Sergiy Rybalka maç kadrosunda yok.

Fenerbahçe'de ise Zajc'ın yanı sıra Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses Sivas'a götürülmeyen isimler.

İlk 11'ler

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Ziya, Mert Hakan, Emre, Fernando, Yatabare.

Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Rodrigues, Kruse, Muriqi