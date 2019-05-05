Şırnak'ta tuzaklanan EYP öğrenci servisi geçerken patladı: 2 kardeş öldü

ŞIRNAK Silopi'de teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının öğrenci servisinin geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Olay, Silopi ilçesine bağlı Uyanık köyü yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde öğrencileri piknik alanına bırakan 73 D 2001 plakalı servis aracı daha sonra aynı güzergahı kullanarak döndüğü sırada terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

İki kardeş hayatını kaybetti

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Araçta bulunan servis şoförü Servet Bilen (23) ve kardeşi Diyar Bilen (13), olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Operasyon başlatıldı

Polis ve jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, operasyon başlatıldı.