Hıdırellez dilek duası ne zaman yapılır 5 Mayıs mı 6 Mayıs mı?

Hıdırellez dilek ve bereket duası ne zaman yapılır? Hıdırellez akşamında mı sabahında mı? Hıdırellezde ne nasıl dilenir neler yapılır? 2019 yılı hıdırellez şenlikleri başladı, bu akşam hıdırellez dilekleri kağıda yazılacak, yarın da hıdırellez dilekleri ikindi ezanında gül ağacının dibine dömülecek.

Hıdırellezde ne yapılır, dilekler ne zaman ve saat kaçta dilenir, ne zaman dua edilir? Hıdırellez bugün ikindiden sonra başladığı için Hıdırellez akşamı da bu akşam sayılır. Haliyle Hıdırellezde dilekler bu akşam gül ağacının dalına bağlanır ve dualar bu gece edilir.



HIDIRELLEZ NEDİR?

Peki Hıdırellez nedir biliyor musunuz? İnanışa göre Hıdırellez günü (6 Mayıs) Hızır ile İlyas Peygamberler biraraya gelir. Hızır ile Hazreti İlyas'ın su kenarı ve doğada buluştuğuna inanıldığı için Hıdırellez günü genellikle kırlarda geçirilir. Hıdırellez günü bütün dileklerin ve duaların kabul olduğuna inanılır. Bunun için ilginç ve sıradışı Hıdırellez gelenekleri vardır.

HIZIR KİMDİR?

Hızır'ın kim olduğuna dair çeşitli görüşler var. Tasavvuf çevreleri Hızır'ı bir veli olarak kabul ettiği gibi, onun peygamber olduğunu düşünenler de bulunuyor. Onun ak saçlı, nur yüzlü, sakallı yaşlı bir adam veya dilenci, fakir kılığında göründüğüne inanılıyor. O zor durumdaki insanlara yardım etmesi, iyileri mükafatlandırıp, kötüleri cezalandırması, berekete ve bolluğa kavuşturması gibi özelliklerle biliniyor. Hızır'ın, "hayat suyu" içtiği için sonsuza kadar yaşayacağı da inanışlar arasında yer alıyor.

İlyas'ın peygamber olduğu konusunda ise genel kabul bulunuyor. Halk arasında kabul edilen inanışa göre, Hızır karaların ve havanın, İlyas ise suların hakimidir ve bu ikisi birleştiğinde, doğada var olan her şeye güç yetecek konuma gelinmektedir.



HIDIRELLEZ BEREKET DUASI

Hıdırellez dileklerini gül ağacının dalına bağlarken bu duayı okumanız gerekiyor;

-“Allahümme Rabbühü Ya Halkalhalas Muhammedin Resulullah Yetiş imdadıma Ya HIZIR YA İLYAS”

Bu dua 40 defa okunuyor. 5 Mayıs günü 39 defa okunuyor. 6 mayıs günü 1 defa okunup 40’a tamamlanıyor. İçinizden geldiği gibi Allah’a dua edersiniz. Allah’tan dileklerinizi ve bu senenin hayırlı olması, bol rızıklı olması ve diğer isteklerinizi bildirirsiniz.

HIDIRELLEZ NAMAZI

Hıdırellez akşamı (5 Mayıs) bugün oluyor... İkindi namazından sabah namazına kadar vaktiniz var. Bu süre içinde 2 rekat Allah rızası için namaz kılıp dilekleriniz için dua edebilirsiniz. Hıdırellez namazından sonra okunacak dua şöyledir;



“Ya Rabbi Sen dünyanın kainatın sahibisin.Her canlıyı yaratan Sensin. Benim ve her canlının Rabbi de Sensin.Benim hem dünyamı hemde ahiretim güzel eyle. Bana ve tüm kullarına hak ettiğimiz gibi değil lutfunla ve merhametinle muamele eyle. Hızır (as) ve Hıdır(as) bana yoldaş eyle. Bizleri hata ve yanlışlarımızdan döndürsünler. Maddi ve manevi sıkıntılarımızda her zaman yanımızda olsunlar. Dualarımızı Senin güzel isimlerin hürmetine, habibin hürmetine kabul buyur. Aminnnn…“



HIDIRELLEZ AKŞAMI NE YAPILIR?

-Hıdırellez akşamı bugün olduğu için dileklerinizi ve dualarını yapacağınız vakit ikindiden sonra başlamış olur.

Hıdırellez akşamında gül ağacının dibine isteklerinizi temsilen resimler çizebilir, gül dalına da dileklerinizi yazdığınız kağıtları bağlayabilirsiniz.



-Hıdırellez akşamında gül ağacının dibine para gömülmemesi de adettendir.



-Hıdırellez günü sabahında kağıda yazılan dilekler gül dalından alınıp denize atılır. Dibine gömülen para ise cüzdana konulur ve bir yıl boyunca harcanmaz. Bu paranın cüzdanı bereketlendireceğine ve paranızın hiç bitmeyeceğine yorulur.

HIDIRELLEZ GECESİ BEREKET İÇİN NELER YAPILIR?

Hıdrellez gecesi Hızır'ın bereket vermesi için yiyecek kaplarının, erzak torbalarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılıyor.



HIDIRELLEZ DİLEĞİ NE ZAMAN YAZILIR?

5 mayıs akşam ezanı ile gül dallarına paralar asılır. Asılan paralar ya da cüzdanlar 6 Mayıs sabah erkenden geri toplanır. Yine Hıdırıllez akşamı evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir, gelebilecek kötülüklerin bunlara gelmesi dilenir.

HIDIRELLEZ GÜNÜ NELER YAPILIR?

5 Mayıs günü (Nişanlılar arsında) oğlan evi, kız evine Hıdırellez Kurbanı, olarak süslenmiş bir koç gönderir. Bu kurban Hıdırıllez günü kesilerek birlikte yenir. Yemeğe çağırılanlar, çarşaf, havlu yemeni ve gönüllerinden kopan armağanlar getirirler. Getirilen armağanlar ipler üzerinde sergilenir.

-Hıdırellez günü, erkenden kalkılıp kapılar açılır. Genç kızlar için hazırlanan sandıklar açılır. Açılır ki eve bereket dolsun, genç kızımız da iyi bir evlilik yapsın.

-Hıdırellez günü, bazıları sabah gün doğarken kırlara, bağlara, bahçelere çıkıp buralarda Hızır’ın ayak izlerine basarak bolluğa ulaşmayı düşler.

-Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.