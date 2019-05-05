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Ruslar neden kitleler halinde Türkiye’den gayrimenkul satın alıyor? İşte çok merak edilen yanıtı

Ruslar neden kitleler halinde Türkiye’den gayrimenkul satın alıyor? İşte çok merak edilen yanıtı

Rus basını, Rusların Türkiye’den kitlesel olarak gayrimenkul satın almaya başladıklarını yazdı.

Rusların gayrimenkul satın alma tercihlerinde Türkiye’nin öne çıkmasının birkaç sebebi bulunuyor.

Kommersant FM’in haberine göre ülke dışından mülk satın almak isteyenlere hizmet eden Rusya merkezli Distant Property emlak şirketinin genel müdürü Natalya Zavalişina, Türkiye’den mülk satın almak isteyen Rusların deniz kenarında çok pahalı olmayan konutları tercih ettiklerini söyledi.

"10’unu bir yıl içinde geri alıyorlar"

Rusların bu konutları satın aldıktan sonra kiraya verdiklerini belirten Zavalişina, bu yolla bir yıl içinde konutu satın aldıkları fiyatın yüzde 10’unu geri alabildiklerini söyledi.

Tercihlerinin ilk sıraları

Ayrıca Zavalişina, Rusların satın alma tercihleri bakımından deniz kenarındaki konutları, rahat apartman daireleri ve lüks çatı katlarının izlediğini belirtiyor.

TL'nin önemli ölçüde değer kaybetmiş olması

Rusların Türkiye’den kitlesel halde gayrimenkul satın almaya başlamalarının birkaç sebebi bulunuyor. Bunlardan birisi, Türk lirasının önemli ölçüde değer kaybetmiş olması.

"Mülk sahipleri indirim de yapıyor"

Rusya merkezli uluslararası emlak sitesi Trania.ru’nun Türkiye satış yöneticisi Mariya Jaraya, bir gayrimenkulun eskiden 100 bin dolara tekabül eden fiyatının şu anda 60 bin dolara denk geldiğini yani, neredeyse yarı yarıya ucuzladığını söylüyor. Ayrıca, Türkiye’deki gayrimenkul sahiplerinin yüzde 10-15 oranında indirim sağladığını da ekliyor.

"Çocuklarının eğitim görmesi için"

Jaraya, çocuklarının eğitim görmesi için daha sonra Türkiye’ye yerleşmeyi planlayan Rus ailelerin sıklıkla İstanbul, Ankara ve İzmir’den gayrimenkul satın aldıklarını da kaydetti.

"Türk vatandaşlığına hak kazanmak..."

Kommersant FM’e göre, Rusların gayrimenkul satın alma tercihlerinde Türkiye’nin öne çıkmış olmasının bir diğer nedeni de, bu ülkeden vatandaşlık alma sürecininde kolaylıklar sağlanmış olması. Türkiye vatandaşı olabilme hakkı kazanmak için eskiden gayrimenkule 1 milyon dolar yatırım yapmak gerekiyorken, geçen sonbaharda çıkarılan bir karar ile bu yatırım miktarı 250 bin dolara kadar düşmüş durumda.

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