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Devlet Bahçeli'dan İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika açıklaması!

Devlet Bahçeli'dan İstanbul seçimleriyle ilgili son dakika açıklaması!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul seçimleriyle ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karanlık nokta vardır. Seçimler tekrarlanmalıdır. Seçimler tekrarlanırsa seçim gününe kadar karargahımıza İstanbul'a kuracağız." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, YSK'nın kararı öncesi yaptığı açıklamada, "Elbette YSK’nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, YSK'nın İstanbul kararı öncesi seçimin tekrarlanması gerektiği mesajı verdi.

Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız

Bahçeli açıklamasında, "İstanbul seçimlerinde pek çok kuşku ve karanlık nokta vardır. Sandık yolsuzluğu konusunda tevsik edilmiş iddialar YSK’ya sunulmuştur. Şaibeler, organize usulsüzlükler maalesef vahim tartışmalara neden olmuştur. Yüksek Seçim Kurulu’nun birkaç gün içinde bir karara varacağı anlaşılmaktadır. Parti olarak İstanbul’da seçimin yenilenmesinden yanayız. Demokrasiye leke sürülmesine, milli iradenin karartılmasına sessiz kalamayız" ifadelerini kullandı.

Karargahımızı İstanbul’da kuracağım

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Elbette YSK’nın vereceği karara saygımız olacaktır. Bu kararın da maşeri vicdana uygun olacağı inancındayız. Beklediğimiz gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Maltepe ve Büyükçekmece Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanırsa, ki hukuken ve ahlaken olması gereken de budur, o zaman seçim gününe kadar İstanbul’da bulunacağım, karargahımızı İstanbul’da kuracağım. Yani İstanbul’a mitili atacağım."

CHP'ye tepki

Bahçeli, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarını isim vermeden eleştirirken, "CHP’li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli şunları söyledi:

Aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri...

"CHP’li yöneticilerin YSK üyelerini tehdit eden sözleri, aba altından sopa gösteren edep ve terbiye dışı ifadeleri bir defa hukuk ihlali, demokrasi hazımsızlığıdır. Yüce Divan hatırlatması yapmaları utanç verici bir kokuşma halidir. Neymiş, YSK üyeleri Kızılay’da gezemezlermiş. Bu üslup kabadır, yaralayıcıdır, tahammülsüzdür, bayağıdır.

CHP’li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir

YSK’yı baskı altına almak, şantaj diline başvurmak CHP’nin içine düştüğü çaresizliğin ve telaşın eseridir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hâkimlerin vicdan ve iradelerine ipotek koymak hiç kimsenin harcı ve haddi değildir. CHP bu tarihi hatadan dönmelidir. CHP’li sözcüler rüzgar ekeyim derken fırtına biçeceklerini bilmelidir."

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