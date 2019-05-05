Ramazan ayında tok tutan 'Peskütan çorbası'

Ramazan ayında tüketilecek ‘Peskütan’ çorbasının oruç tutan kişileri tok tutacağını söyleyen Diyetisyen Cansu Arslan, Ramazan ayında yeme içmede dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Sivas’ın Peskütan çorbası zengin mutfağımızda dikkatimizi çekiyor. Peskütan çorbası yoğurttan elde edilen, bol proteinli, probiotik bir süt ürünüdür.

Peskütan çorbasının içerisine yeşil mercimek, yarma (buğday) konulup sahurda kullanıldığında ve az yağlı ve az tuzlu tüketildiğinde tok tutucu özelliği ortaya çıkar. Çorba servis edilirken üzerinde suharıç denilen bir sosla ikram edilir.

Diyetisyen Cansu Arslan ise sahurda ne yenmesi gerektiği hakkında şu ifadelere yer verdi:

“Elbette, yumurta, süt, süt ürünleri ve yulaflar gibi tok tutucu özelliği olan besinleri sahurda kullanmamız önemli. Lakin sürdürülebilir beslenmenin de günümüzde ön plana çıktığı bu günlerde kendi mutfağımıza dönmekte de fayda var."

"Bir kasesi yaklaşık 300 kalori olan peskütan çorbası ise, sahur sofralarımızda vazgeçilmezimiz oluyor. Bu yüzden sahur sofralarına eklemenizi tavsiye ediyorum. Yüksek tansiyon hastaları, proteinden kısıtlı diyet alan hastaları diyet uzmanlarına danışarak tüketebilirler” dedi.