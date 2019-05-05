HABER /  SAĞLIK

Ramazan ayında tok tutan 'Peskütan çorbası'

Ramazan ayında tok tutan 'Peskütan çorbası'

Ramazan ayında tüketilecek ‘Peskütan’ çorbasının oruç tutan kişileri tok tutacağını söyleyen Diyetisyen Cansu Arslan, Ramazan ayında yeme içmede dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Sivas’ın Peskütan çorbası zengin mutfağımızda dikkatimizi çekiyor. Peskütan çorbası yoğurttan elde edilen, bol proteinli, probiotik bir süt ürünüdür.

Peskütan çorbasının içerisine yeşil mercimek, yarma (buğday) konulup sahurda kullanıldığında ve az yağlı ve az tuzlu tüketildiğinde tok tutucu özelliği ortaya çıkar. Çorba servis edilirken üzerinde suharıç denilen bir sosla ikram edilir.

Diyetisyen Cansu Arslan ise sahurda ne yenmesi gerektiği hakkında şu ifadelere yer verdi:

“Elbette, yumurta, süt, süt ürünleri ve yulaflar gibi tok tutucu özelliği olan besinleri sahurda kullanmamız önemli. Lakin sürdürülebilir beslenmenin de günümüzde ön plana çıktığı bu günlerde kendi mutfağımıza dönmekte de fayda var."

"Bir kasesi yaklaşık 300 kalori olan peskütan çorbası ise, sahur sofralarımızda vazgeçilmezimiz oluyor. Bu yüzden sahur sofralarına eklemenizi tavsiye ediyorum. Yüksek tansiyon hastaları, proteinden kısıtlı diyet alan hastaları diyet uzmanlarına danışarak tüketebilirler” dedi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Mersin'de Anıl Kağan Kottaş isimli öğrenci asansör boşluğuna böyle düştü
Mersin'de Anıl Kağan Kottaş isimli öğrenci asansör boşluğuna böyle düştü
Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Hakkari şehitleri son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ligin kaderini belirleyecek! İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ligin kaderini belirleyecek! İşte muhtemel 11'ler
Erdoğan'dan belediye meclislerine çarpıcı uyarı: Başkanları sıkıştıracağız
Erdoğan'dan belediye meclislerine çarpıcı uyarı: Başkanları sıkıştıracağız
Oktay'dan "Operasyon" açıklaması: Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu ele alıyor
Oktay'dan "Operasyon" açıklaması: Türk ve Rus yetkililer Tel Rıfat'taki durumu ele alıyor
Binyamin Netanyahu'dan İsrail ordusuna korkutan talimat
Binyamin Netanyahu'dan İsrail ordusuna korkutan talimat
ÖNCEKİ HABERLER
Hıdırellez dilek duası okunuşu dilekler ne zaman dilenir saati
Hıdırellez dilek duası okunuşu dilekler ne zaman dilenir saati
Hıdırellez gül ağacına dilek asma saati kaç 2019 ne zaman?
Hıdırellez gül ağacına dilek asma saati kaç 2019 ne zaman?
Kırklareli İmsakiye 2019 sahur imsak iftar vakti Diyanet takvimi
Kırklareli İmsakiye 2019 sahur imsak iftar vakti Diyanet takvimi
Hıdırellez dilek dileme kağıda ne yazılır dilekler gerçek olur mu?
Hıdırellez dilek dileme kağıda ne yazılır dilekler gerçek olur mu?
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den çarpıcı "Türkiye" çıkışı!
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den çarpıcı "Türkiye" çıkışı!
Hıdırellez dilek duası ne zaman yapılır 5 Mayıs mı 6 Mayıs mı?
Hıdırellez dilek duası ne zaman yapılır 5 Mayıs mı 6 Mayıs mı?
Şırnak imsak vakitleri 2019 Diyanet imsakiyesi sahur iftar saatleri
Şırnak imsak vakitleri 2019 Diyanet imsakiyesi sahur iftar saatleri
Diyanet Adıyaman 2019 İmsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Diyanet Adıyaman 2019 İmsakiyesi sahur imsak vakti iftar saatleri
Yorumlar