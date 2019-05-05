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Gözler YSK'da! AK Parti'den İstanbul seçimleri hamlesi

Gözler YSK'da! AK Parti'den İstanbul seçimleri hamlesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "KHK'lılarla ilgili YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" açıklaması yaptı.

İstanbul seçimleri ile ilgili gözler YSK'nın vereceği karara çevrilmişken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerine yönelik itirazlar hakkında açıklama geldi. Yavuz, "KHK ile kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin YSK'ya ek dilekçe vereceğiz" diye konuştu.

Gözler YSK'ya çevrilmiş durumda

İstanbul seçim sonuçlarına yapılan itirazlarda gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Kurul hafta başında itirazları görüşmeye başlayacak.

Olağanüstü itirazda bulunmuştu

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına, MHP ise İstanbul'un tümü ve Maltepe seçim sonuçlarına yönelik olağanüstü itirazda bulunmuştu.

YSK'dan ara kararlar

YSK, o başvuruların ardından ara kararlar verdi. İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumunun ve sandık kurullarının oluşumunda usulsüzlük olduğu iddiasının araştırılması istendi.

YSK raporları inceleyecek

İddiaları araştıran İstanbul'daki 39 İlçe Seçim Kurulu raporlarını YSK'ya gönderdi. YSK üyeleri, hafta başından itibaren o raporları inceleyecek.

Bu sürecin ardından da İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili son karar verilecek.

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