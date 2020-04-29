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Sınır ötesinde görev yapan Mehmetçik'in iftar sofrası

Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik, koronavirüs tedbirlerinden taviz vermeden, iftarını yapıyor.

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Türkiye Ramazan ayında bugüne dek görülmeyen uygulamaları yaşıyor. Camiler kapalı, fırınlar iftara iki saat kala son pidesini veriyor.Koronavirüs Ramazan ayında da kendisini fazlasıyla hissettirirken, alınan tedbir ve önlemler bir sonraki oruç zamanı için umut verici...Son olarak Sağlık Bakanlığı, hızlı bir iyileşme sürecine girildiğini söyledi ve sosyal mesafenin önemine dikkat çekti.

Sınır ötesinde amansız mücadele
Ülke genelinde durum bu vaziyetteyken, sınır ötesinde de amansız bir mücadele söz konusu...Mehmetçik, salgına rağmen görevinin başından ayrılmıyor koronavirüs tedbirlerini göz ardı etmiyor.Kurallara tamamen uyan Mehmetçik, bu doğrultu da iftarını açıyor. Mehmetçik'in sınırda hazırladığı menüsü ise dikkat çekiyor.

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