Bakan Koca'dan 'hava ambulans hizmeti' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin hava ambulans hizmetini 2008 yılından beri verdiğini söyledi. Koca, sadece bu yıl 453 hastanın hava, 211 hastanın da uçak ambulansla taşındığını açıkladı.

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Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı; ''Türkiye, hava ambulans hizmetini 2008’den beri veriyor. Ve bu hizmeti kendi kaynakları ile ücretsiz sunan tek devlettir. Sadece bu yıl 453 hasta hava, 211 hasta uçak ambulansla taşınmıştır. Benzer sağlık operasyonlarının ancak filmlerde olabileceğini düşünenler ülkemize inanmalı.''