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PKK'dan Afrin'de bomba yüklü tankerle terör saldırısı çok sayıda ölü ve yaralı var

Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afrin'de bomba yüklü yakıt tankeri ile saldırı düzenleyen YPG/PKK'lı teröristler, en az 35 masum sivili katletti, 30’dan fazla sivili yaraladı" denildi.

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Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 35'ye yükselirken, yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediğini değerlendiriyor.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

Saldırıda ölen sivillerin sayısı 35'ye yükselirken, en az 30 sivil de yaralandı. 

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerindeki birçok araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alan eylemler düzenliyor.

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