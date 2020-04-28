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Fransa'da tüm ligler iptal edildi! Başbakan resmen duyurdu

İhlas Haber Ajansı

17 Haziran'da yeniden başlaması planlanan Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi. Nihai karar önümüzdeki salı günü açıklanacak.

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Fransa Ligue 1 ve Fransa Ligue 2 iptal edildi.

Yapılan toplantıda Fransa Futbol Federasyonu İcra Komitesi, tüm bölgesel liglerin yanı sıra, kadınlar ligi ve futsal şampiyonalarını iptal ettiğini açıklarken, Fransa Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılıyordu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, sokağa çıkma kısıtlamasını 11 Mayıs'a kadar uzatması sonrasında, futbol faaliyetlerini yürütmenin mümkün olmadığı açıklandı.

Ligue 1 ve Ligue 2'nin 17 Haziran'da başlaması için planlama yapılırken, Fransa Başbakanı Edouard Phillippe, liglerin oynanmasının mümkün olmayacağını belirterek, "2019-2020 profesyonel spor sezonunun, özellikle futbolun, Eylül ayından önce devam edemeyecek" ifadelerini kullandı.

UEFA ülkelerin liglerini ağustos ayına kadar bitirmesini talep ederken; Hollanda'nın ardından Fransa'nın ligleri iptal etmesi, gözleri başka ülkelere çevirdi.

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