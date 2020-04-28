Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (28 Nisan 2020)

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadeledeki yeni rakamlar umut verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2992'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 114.653'e yükseldi. Günlük iyileşen hasta sayımız ise 5 bini aştı.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 92 kişi daha hayatını kaybetti.

2 bin 392 yeni tanı

Son 24 saatte 29 bin 230 test yapıldığını ve 2 bin 392 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 92 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 992'ye, toplam vaka sayısı ise 114 bin 653'e yükselmiş oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım.'' ifadelerini kullandı

Son 24 saatte 5.000’den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000’e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/J33oSpzuH1 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2020

İyileşen hasta sayısında rekor artış

Sağlık Bakanlığı'nın verilerinde iyileşen hasta sayısındaki büyük artış dikkat çekti. Son 24 saatte koronavirüs tedavisi gören 5 bin 18 hasta daha iyileşerek taburcu oldu. Böylece toplam iyileşen hasta sayısı 38 bin 809'a yükselmiş oldu.