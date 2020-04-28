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MSB duyurdu, PKK Afrin'de katliam yaptı! Onlarca sivil öldü

PKK/YPG'nin, Suriye'nin Afrin ilçesinde masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi.

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Suriye'nin Afrin ilçesinin merkezinde bomba yüklü tanker infilak etti. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a yükseldi. Kanlı saldırıda 47 sivil de yaralandı.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu caddesinde bomba yüklü mazot tankeri infilak ettirildi.

40 sivil öldü, onlarca sivil yaralandı
İlk belirlemelere göre 11'i çocuk olmak üzere 40 sivil öldü, 47 sivil yaralandı. Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerinde birden fazla araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/ PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Terör örgütü sık sık saldırı düzenliyor
Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, sık sık Afrin, Azez, Bab ve Cerablus bölgelerini hedef alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Afrin'deki terör saldırısına ilişkin yapılan açıklamada, "Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin'de masum sivillere yönelik düzenlediği bombalı araç saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'i çocuk olmak üzere 40'a, yaralıların sayısı ise 47'ye yükseldi." ifadelerine yer verildi.

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