HABER /  DÜNYA
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Guterres: Korona ile daha iyi bir dünya mümkün olabilir

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüs salgınının daha iyi bir dünya için kullanılması gerektiğini belirtti.

Abone ol

İklim değişikliği konulu uluslararası bir toplantıda, video konferans yoluyla mesaj veren Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19 salgını ve iklim değişikliğinin dünya için iki paralel tehdit olduğunu belirtti.

"Cesur ve vizyoner iş birliklerine ihtiyaç var"
Guterres, hem salgın hem iklim değişikliğiyle mücadele için ''cesur ve vizyoner iş birliklerine'' ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, iklim değişikliğiyle mücadele konusunda gecikmiş her adımın, yitirilen hayatlar, kaybedilen işler ve zarar gören ekonomilere mal olacağına dikkati çekti.

"Virüsle mücadeleyi, daha iyi bir dünya için kullanalım"
BM Genel Sekreteri Guterres, şunları kaydetti:

''Sera gazı salımı yeni tip koronavirüs gibi, sınır tanımıyor... Karanlık ama hala umudun olduğu günler yaşıyoruz. Dünyamızı daha iyi hale getirmek için nadir ve kısa bir fırsat penceresi açıldı. Bu salgınla mücadeleyi, herkes için daha güvenli, sağlıklı, kapsayıcı ve daha dirençli bir dünya oluşturmak için kullanalım.'

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türk Konseyi ülkeleri koronavirüsle koordineli mücadele edecek
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oluyor
PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 21 yıl sonra telefon izni
Trabzon'da doktora saldıran şüpheli yeniden serbest bırakıldı
Türkiye'de corona virüsü vaka ve can kaybı sayıları gizleniyor mu?
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum belli oldu (28 Nisan 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca'dan 'hava ambulans hizmeti' açıklaması
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 23 bin 660'ya yükseldi
Çad'da idam cezası kaldırdı
Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Bakan Soylu'dan Afrin'deki saldırı için çok sert açıklama
2020 Kayseri İmsakiye sahur imsak vakti! Kayseri Diyanet iftar saatleri
Yorumlar