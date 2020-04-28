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PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 21 yıl sonra telefon izni

İmralı'da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan, 21 yıl sonra ilk kez ailesiyle telefonda konuştu.

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Terör örgütü PKK'nın İmralı'da tutuklu bulunan elebaşı Abdullah Öcalan'a yıllar sonra telefon hakkı elde etti.

Konuyla ilgili açıklama Asrın Hukuk Bürosu avukatlarımdan geldi.

Abdullah Öcalan'ın avukatları, 21 yıl sonra müvekkillerine ilk kez telefonla görüşme hakkı verildiğini duyurdu.

25 DAKİKALIK GÖRÜŞME
Bebek katili Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile 25 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

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