Trabzon'da doktora saldıran şüpheli yeniden serbest bırakıldı

Doktora korona servisinde oksijen tüpüyle saldıran İhsan Aykın, tepkilerin ardından ikinci kez gözaltına alındı ancak yeniden serbest bırakıldı.

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Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde, geçen pazar günü yaşanan olayda, kanser hastası babası hayatını kaybeden İhsan Aykın, izole alana girmek istedi.

Oksijen tüpüyle doktora saldırı

İzin verilmemesi üzerine de sağlık çalışanları ve özel güvenlik personeliyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın, camları kırıp, oksijen tüpüyle doktor Esra Ersöz Genç’e saldırdı.

Özel güvenlik görevlileri ve polis tarafından etkisiz hale getirilen Aydın ile yanındaki yakınları dışarı çıkarıldı.

Gözaltına alındı, sinir krizi dedi serbest kaldı

Hastanede 'Beyaz kod' verilirken, gözaltına alınan İhsan Aydın, ifadesinde babasının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdiğini, öfkesini kontrol edemediğini ileri sürdü. "Doktora fiziksel bir saldırım olmadı. Babamın öldüğü haberi üzerine sinir krizi geçirdim. Babamın ölüm nedeniyle ilgili bazı sorularımız oldu, bunun üzerine gerginlik yaşandı. Öfkeme mani olamadım. Doktora saldırım olmadı" diyen Aydın, serbest kaldı.

Ev hapsi kararı ve adli kontrolle serbest

Doktor Genç'e oksijen tüpüyle saldırdığı iddia edilen ve hakkında Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kasten yaralama, tehdit, hakaret ve mala zarar verme' suçlarından soruşturma başlatılan İ.A. Taksim Polis Merkezi Amirliğindeki işlemlerinin ardından tekrar adliyeye götürüldü.

Şüpheli İ.A, bu kez de çıkarıldığı mahkeme tarafından, elektronik kelepçe takılarak, ev hapsi kararı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.