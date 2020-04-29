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İsrail'in Suriye planına bakın! Hedefimiz İran'ı Suriye'den çıkarmak

İSRAİL Suriye planını açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Bennett, ülkesinin İran destekli grupları Suriye'den çıkarmak için çalıştığını söyledi.

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İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, dün Suriye'nin başkenti Şam yakınlarına düzenlenen ve İran destekli gruplara mensup 4 kişi ile 3 sivilin öldüğü ifade edilen hava saldırısı konusu hakkında bir yazılı açıklama yaptı.

"İran'ı suriye'den çıkaracağız"
Açıklamasında, İran'ın Suriye'deki varlığına değinen Bennett, "İran'ın Suriye'ye yerleşmesini engelleme stratejisinden, zorla oradan çıkarmaya geçtik ve bundan vazgeçmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Sınırımızda tehdit unsuruna izin vermeyeceğiz"
Bennett, Suriye'de İran destekli gruplara yönelik saldırıların arkasında da ülkesinin olduğunu ima eden değerlendirmesinde, "Sınırlarımızda stratejik tehditlerin büyümesine izin vermeyeceğiz. Mücadeleyi düşmanın bölgesinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

İsrail, bölgedeki İran güçlerini gerekçe göstererek son yıllarda başta Şam olmak üzere Suriye'nin farklı bölgelerine birçok hava saldırısı düzenledi.

Tel Aviv yönetimi bu saldırıların birçoğunu üstlenmese de hem Esed rejimi hem Rusya, Suriye'ye yönelik birçok hava saldırısının arkasında İsrail'in olduğunda ısrar etti.

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