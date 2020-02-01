Siirt'te öğrencisinin saçını çeken öğretmenin memurluktan atıldı
SİİRT’in Pervari ilçesinde ücretli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A., saç tıraşı olmayan ilkokul 2. sınıf öğrencisi N.T.'ye uyguladığı şiddet görüntüleri ortaya çıkınca, Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenin işine son verdi.
Pervari ilçesine bağlı Karşıyaka köyündeki ilkokulda ücretli öğretmen olarak görev yapan Burcu Fehime A.’nın, saçını uzun gördüğü öğrencisi N.T.’ye uyguladığı şiddet görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti
Görüntülerde, Burcu Fehime A.’nın öğrencisinin saçını çektiği görüldü. Bunun üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Burcu Fehime A.’nın görevine son verildiği öğrenildi.