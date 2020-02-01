POLİTİKA

Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi talebine yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi talebine, "Afet bölgesi ilan edilsin demek siyasi bir yaklaşım" diye yanıt verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Elazığ'ın Maden ilçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun  "Elazığ'ın afet bölgesi ilan edilmesi talebine" cevap verdi. Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eğer bir bölgede yaşama imkanı tamamen kalkmışsa afete maruz bölge ilan ediliyor"

“Afet bölgesi ilan edilsin” diye bir tartışma var. Bizim kanunumuzda afet bölgesi yok, afete maruz bölge var. Eğer bir bölgede yaşama imkanı tamamen kalkmışsa afete maruz bölge ilan ediliyor. Ama afet bölgesi denilen bir kavramımız söz konusu değil. Ama şu var, başından beri hem ekonomik olarak yapabileceğimiz tüm yardımları, sosyal yardımları da genel hayata etkin almaya çalışıyoruz.

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