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Tartıştığı eşi tarafından otomobilden atıldı

BURSA’da tartıştığı eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edilen 24 yaşındaki kadın hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor.

Olay, gece yarısı Bursa-İzmir kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi F.Ö. ile tartışan 24 yaşındaki F.Ö., otomobile binip Karacabey’e doğru yola çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonrası, eşi tarafından otomobilden atıldığı iddia edilen F.Ö., ağır yaralı olarak Uludağ Ünirvesitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan bir çocuk annesi genç kadın, hayat mücadelesi veriyor.

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