Babil dizisinde Halit Ergenç'in 'Metres' tepkisi gündeme oturdu

Babil son bölümde İrfan ile Süleyman'ın sevgilisi olan, eski sözlüsü İlay yıllar sonra buluştu. İrfan, kendisine yardım etmek isteyen İlay'a "Sen metres oldun" diyerek reddetti.

İrfan'ın kendisine "Metres" demesi üzerine çılgına dönene İlay, sevgilisi Süleyman'ı ikna ederek, İrfan'ın Babil Madencilik şirketine ortak olmak istedi. İrfan şirketi için hayati öneme sahip bu yatırımı kabul etmek istemedi. Ancak Süleyman'ın tehditleriyle İrfan ve İlay ortak oldu.