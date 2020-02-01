MEDYA

Vuslat 39. bölüm 2. fragmanı

Vuslat dizisi 39. yeni bölümüyle 3 Şubat 2020 Pazartesi akşamı TRT 1'de olacak. Vuslat'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Vuslat 39. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Vuslat'ın yeni bölümünde neler olacak? Vuslat 3 Şubat 2020 Pazartesi akşamı TRT 1'de...

Aziz, babası ve annesinin devleştirdiği holdingin başında tek yönetici olarak bulunmakta ve kendi dünyasında Tanrıcılık oyunu oynamaktadır. Feride’ye âşık olduğu andan itibaren kendini ve hayatı sorgulamaya başlar. Ancak Aziz konumundaki biri için vazgeçmesi gereken çok fazla şey vardır.

Feride; babası, üvey annesi ve kardeşleri ile birlikte sakin bir hayat yaşamaktadır. Faik Süheyla ile birlikte açtığı terzi dükkanını çalıştırmakta ancak Hasibe’nin bitmez tükenmez istekleri ve çocukların masraflarına yetişememektedir. Feride babasına yardım etmek para için bir butikte çalışmaya başlar. Böylece baba kız evi geçindirmek için didinmektedir.

Feride bir gece Aziz’in işlediği ve bariz bir şekilde örtbas ettiği bir cinayetlere şahit olur. Polise şikâyet etmekte kararlıdır. Ancak Feride polise gideceği anda, kardeşi Fırat’ın da işin içinde olduğunu öğrenir. Aziz, tek başına savaşan bu kızı bir böcek gibi ezmeye yetecek kadar güçlüdür. Feride ise ne yapacağını bilmez bir halde.

Bu karışık süreçte Aziz, Feride’ye âşık olacak; Feride de Aziz’e ilgi duymasına rağmen gururu Aziz’e yaklaşmasına engel olacaktır. İki aşığın önce kendilerini aşmak gibi bir engeli vardır. Aşklarını kabullendikten sonra da bu aşkın imkansızlığı ile yüz yüze kalacaklardır.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı
Türk maske üreticileri taleplere yetişemiyor
İngiltere'nin 47 yıllık AB süreci sona eriyor
Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da
Trump'ın korumalarını alarma geçiren araç
Emre Can Almanya'ya döndü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tozkoparan 44. bölüm 2. fragmanı
Türkiye'deki fabrikalar yurt dışından gelen ağız maskesi taleplerine yetişmeye çalışıyor
Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi Ebru Çolak kimdir yaşı kaç?
Ağrı'da çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması
AÖL sınav tarihleri 2020 ne zaman açık lise sınav tarihleri
Rusya'da dev stadyum yıkım sırasında çöktü
Mali Suçları Araştırma Kurulu'dan bankalara yasadışı bahis incelemesi