Tozkoparan 44. bölüm 2. fragmanı
Tozkoparan dizisi 44. yeni bölümüyle 2 Şubat 2020 Pazar günü TRT 1'de olacak. Tozkoparan'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?
Tozkoparan 44. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Tozkoparan'ın yeni bölümünde neler yaşanacak? Tozkoparan 2 Şubat 2020 Pazar günü TRT 1'de...
Hayal dünyasında kendisini şahbaz okçu Tozkoparan olarak hayal eden Mete Sağlam, rahatsızlığı ve annesinin korumacı tavırlarından dolayı bugüne kadar okçuluk yapamamıştır.
Mete taşındığı kasabada bu fırsatı yakalayacak ve büyük bir maceranın içine girecek.