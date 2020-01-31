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Çapa'da tedavi gören Çinli çocukla ilgili açıklama

Çin’de Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgınında can kaybı 213, virüsten etkilenen kişi sayısı 9 bin 692’ye çıktı. Öte yandan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çapa Tıp Fakültesi'nde bir çocuğa coronavirüs teşhisi konulduğuna ilişkin iddiaları da yanıtladı. Koca, şüpheliye 'Influenza B' tanısı konulduğunu söyledi. Son bilgiye göre, İngiltere'de de ilk defa aynı aileden olduğu belirtilen iki kişide koronavirüs vakasına rastlandı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde etkili olan koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle 213 kişi yaşamını yitirdi.

Virüs bulaşan kişilerin sayısı 1527’sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692’ye çıktı. Virüsten etkilenme durumu şüpheli olanların sayısı ise 15 bin 238’e ulaştı. Bugüne kadar toplam 171 kişi de iyileşerek taburcu edildi. Bununla birlikte müşahede altına alınanların sayısı 102 bin 427’e çıktı. Ayrıca ülkenin Hong Kong Özerk Bölgesi’nde tespit edilen vakası sayısı 10, Makau Özerk Bölgesi’nde ise 9’a yükseldi.

KORONAVİRÜS BİLİM KURULU TOPLANDI

Öte yandan, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu Bakan Koca başkanlığında bir araya geldi. Bakanlıktaki toplantı sonrasında, yeni tip koronavirüs tedbirleri hakkında Bakan Koca açıklama yaptı.

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