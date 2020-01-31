Erdoğan: "İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

İnsanlık trajedisinin devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan şunları söyledi;

Tehditlerin sınırlarımıza dayanmasına seyirci kalamayız

Suriye’deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içinde olanlar kadar kritiktir. Türkiye’nin yeni bir göç dalgasına tahammülü yoktur. Yeni tehditlerin sınırlarımıza dayanmasına seyirci kalamayız. Bu bakımdan Suriye’nin ne diğer bölgeleri ne de İdlib’deki duruma seyirci kalmayacağız. Bize diyorlar ki sizin 'orada ne işiniz var.' Adana mutabakatını git oku o zaman anlarsın. Biz mutabakatın gereği olarak oradayız. Mutabakatın gereği biz teröristleri sonuna kadar kovalarız.

Yeniden aynı yola başvurmaktan başka çaremiz kalmayacaktır

Bizim topraklarımıza tehdit oluşturan kim varsa gereğini yapacağız. İdlib’teki durumun süratle normale döndürülmemesi halinde yeniden aynı yola başvurmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde de aynı yol ayrımına doğru gidiyoruz. Buradan bir kez daha ilan ediyorum; bölücü terör örgütünün Suriye’nin herhangi bir yerinde ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz.

Ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz

Gerekirse teröristlerin bulunduğu her yere bilfiil giderek bu oyunu bozacağız. Rejimin ülkemizi sürekli bir şekilde göçmen tehdidi altında tutmasına da müsaade etmeyeceğiz. Rejimi bu yönde cesaretlendirenlerin tek amaçlarının da Suriye’deki bu durumu daha uzun sürmesini sağlamak olduğu açıktır. Biz Suriye’nin istikrarını istiyoruz bunu için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz.