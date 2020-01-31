POLİTİKA

Erdoğan: "İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız"

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin İdlib kentindeki krizle ilgili 'Biz Suriye’nin istikrarını istiyoruz bunu için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.

İnsanlık trajedisinin devam ettiği Suriye'nin İdlib kentinde yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan şunları söyledi;

Tehditlerin sınırlarımıza dayanmasına seyirci kalamayız

Suriye’deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içinde olanlar kadar kritiktir. Türkiye’nin yeni bir göç dalgasına tahammülü yoktur. Yeni tehditlerin sınırlarımıza dayanmasına seyirci kalamayız. Bu bakımdan Suriye’nin ne diğer bölgeleri ne de İdlib’deki duruma seyirci kalmayacağız. Bize diyorlar ki sizin 'orada ne işiniz var.' Adana mutabakatını git oku o zaman anlarsın. Biz mutabakatın gereği olarak oradayız. Mutabakatın gereği biz teröristleri sonuna kadar kovalarız.

Yeniden aynı yola başvurmaktan başka çaremiz kalmayacaktır

Bizim topraklarımıza tehdit oluşturan kim varsa gereğini yapacağız. İdlib’teki durumun süratle normale döndürülmemesi halinde yeniden aynı yola başvurmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde de aynı yol ayrımına doğru gidiyoruz. Buradan bir kez daha ilan ediyorum; bölücü terör örgütünün Suriye’nin herhangi bir yerinde ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz.

Ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz

Gerekirse teröristlerin bulunduğu her yere bilfiil giderek bu oyunu bozacağız. Rejimin ülkemizi sürekli bir şekilde göçmen tehdidi altında tutmasına da müsaade etmeyeceğiz. Rejimi bu yönde cesaretlendirenlerin tek amaçlarının da Suriye’deki bu durumu daha uzun sürmesini sağlamak olduğu açıktır. Biz Suriye’nin istikrarını istiyoruz bunu için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İmar planında değişiklik! Bina yüksekliklerinde serbestlik olmayacak
Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek uçak yola çıktı!
'Türkiye'de ilk koronavirüs vakası' iddiası! CHP'li Yarkadaş hastane kayıtlarını paylaştı
Rıza Çalımbay transferi açıkladı: Skuletic’i aldık
Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Bu akşam arayıp haber vereceğiz
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Soylu: "Hasar tespiti yapılanlarla ilgili hasarsız ve az hasarlılara 'evinize girebilirsiniz' diyeceğiz"
Erdoğan: Kudüs’ü tamamen gasbeden bu planı tanımıyor ve kabul etmiyoruz
Tayfun Erdoğan kimdir yaşı kaç Emrah'ın oğlu Survivor'da
Konserde küfür eden İrem Derici, bundan sonra Kocaeli Belediyesi ile çalışamayacak
Erdoğan'dan deprem açıklaması: Göğsümü gere gere söylüyorum...
Ersin Korkut kimdir nereli Ersin Korkut evli mi eşi kim?
Fahrettin Koca'dan Koronavirüs açıklaması
3 aylar başlangıç 2020 Recep ayı ne zaman başlıyor?