YEREL

Arnavutköy'de kaza anı kamerada

ARNAVUTKÖY'de, seyir halindeki otomobil, bir anda yola çıkan başka bir otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çıktıktan sonra yol kenarında park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Ramazan Doğan yönetimindeki 06 BN 2536 plakalı otomobil, yola çıkmaya çalışan başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak refüje çıktı. Otomobil, daha sonra yol kenarındaki park halindeki araçlara çarparak durabildi. Otomobil ile çarptığı 4 araçta hasar meydana gelirken, kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen otomobilin önüne çıkan otomobile çarparak refüje çıktığı ve ardından park halindeki araçlara çarptığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Filistin planına çok sert tepki!
Yusuf Mert Tunç Fenerbahçe'den ayrıldı Portekiz'e gitti
Erdoğan'dan deprem açıklaması! Göğsümü gere gere söylüyorum
İmamoğlu kayak tatiliyle ilgili soruyu böyle yanıtladı: Şu anda mesaideyim
Mahkemeden başörtülü öğretmene saldıran kadın ile ilgili tahliye kararı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
El frenini çekmedi otomatik yıkamadaki araç kamyonla böyle çarpıştı
Bingöl’de tipide mahsur kalan vatandaşları ekipler kurtardı
Cuma namazı kılınışı cuma namazı kaç rekat Diyanet anlatımlı
Kartal’da özel halk otobüslerinin kabusu olan hırsız kamerada
Hatay'da kargo gemisi karaya oturdu
Adetliyken Kur'an okunabilir mi Diyanet fetvası
Çekmeköy’de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada
2020 Şubat ayı engelli maaşı ne kadar oldu?