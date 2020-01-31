MEDYA

Metin Özkan ile Necdet Saraç'ın canlı yayın kavgası

Metin Özkan ile Necdet Saraç arasında geçen hakaretlerle dolu kavganın ardından Hande Fırat seyircilerden özür dilemek zorunda kaldı.

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunumuyla ekrana gelen Gece Görüşü programında gündeme ilişkin konular masaya yatırıldı.

Gündem yorumlanırken programın konuklarından Necdet Saraç ile Metin Özkan arasında çok sert bir tartışma yaşandı.

KÖTÜ KAYARIM BAK
Tartışmanın nedeni ise, Metin Özkan'ın "Necdet Bey, kötü kayarım bak, kayak işlerini en iyi bilen benim" ifadeleri oldu.

TERBİYENİ TAKIN
Bu sözlerin ardından Necdet Saraç oldukça kızdı ve "Terbiyeni takın. Yanlış yapma, yanlış yapıyorsun. Terbiyesizliğe gerek yok" dedi.

EDEPSİZ, ELİNİ İNDİR
Bu sözler üzerine Metin Özkan da oldukça kızdı ve "Terbiyesizlik etme, edepsiz. Elini indir. İşin içinden çıkamayınca çamur yapıyorsun." diye bağırdı. İkili arasındaki tartışma aynı seviyede uzun süre devam etti.

HANDE FIRAT
Hande Fırat, ikili arasındaki hakaretler dolu kavga nedeniyle izleyenlerden özür diledi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlatıldı
FETÖ imamı istedikleri kadınla evlenmeyen astsubayı darbetmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin Filistin planına çok sert tepki!
Yusuf Mert Tunç Fenerbahçe'den ayrıldı Portekiz'e gitti
Erdoğan'dan deprem açıklaması! Göğsümü gere gere söylüyorum
İmamoğlu kayak tatiliyle ilgili soruyu böyle yanıtladı: Şu anda mesaideyim
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak
Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler
Cuma namazı kılınışı cuma namazı kaç rekat Diyanet anlatımlı
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 19 yaralı
Esenyurt'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın
Adetliyken Kur'an okunabilir mi Diyanet fetvası
Mucize Doktor 21. bölüm fragmanı
2020 Şubat ayı engelli maaşı ne kadar oldu?