Metin Özkan ile Necdet Saraç'ın canlı yayın kavgası

CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunumuyla ekrana gelen Gece Görüşü programında gündeme ilişkin konular masaya yatırıldı.

Gündem yorumlanırken programın konuklarından Necdet Saraç ile Metin Özkan arasında çok sert bir tartışma yaşandı.

KÖTÜ KAYARIM BAK

Tartışmanın nedeni ise, Metin Özkan'ın "Necdet Bey, kötü kayarım bak, kayak işlerini en iyi bilen benim" ifadeleri oldu.

TERBİYENİ TAKIN

Bu sözlerin ardından Necdet Saraç oldukça kızdı ve "Terbiyeni takın. Yanlış yapma, yanlış yapıyorsun. Terbiyesizliğe gerek yok" dedi.

EDEPSİZ, ELİNİ İNDİR

Bu sözler üzerine Metin Özkan da oldukça kızdı ve "Terbiyesizlik etme, edepsiz. Elini indir. İşin içinden çıkamayınca çamur yapıyorsun." diye bağırdı. İkili arasındaki tartışma aynı seviyede uzun süre devam etti.

HANDE FIRAT

Hande Fırat, ikili arasındaki hakaretler dolu kavga nedeniyle izleyenlerden özür diledi.