Şener Üşümezsoy: İstanbul'da büyük deprem olmayacak

Deprem uzmanlarının büyük çoğunluğu İstanbul'da büyük bir deprem beklerken, farklı bir görüş Deprem Uzmanı ve Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan geldi.

tv100 ekranlarında Ahmet Kasım Han’ın sunduğu Yüz Yüze programına konuk olan Üşümezsoy, şaşırtan açıklamalara imza attı.

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Ahmet Kasım Han’ın “Olası bir depremi nasıl tahmin ediyorsunuz?” sorusunu “Fayların nerede olduğunu, yapısını ve bunların aynı anda ne kadar hareket ettiklerini biliyoruz. Fayın yapısını da bildiğimiz için bu fay nasıl hareket eder konusunda bir fikrimiz var. Fay üzerinde birikmiş olan strese baktığınız zaman fayın yapısı ve çevresindeki sisteminin etkileşimi nedeniyle bir uyarı veriyor. Olası depremleri bu şekilde tahmin edebiliyoruz” şeklinde cevap verdi.

Ege'deki deprem riskleri neler olduğunu ve Marmara fayının ne kadar aktif olduğunun bilgilerini veren Üşümezsoy, “İstanbul'da büyük deprem olmayacak” dedi.

Deprem büyüklüğü ile şiddeti farklı olduğunu aktaran Üşümezsoy, “Fay ne kadar derinde olursa o kadar büyük alan yırtılır. Derinlik büyüdükçe fayın uzunluğu da büyüyor. 10 kilometrenin altındaki fay tehlikelidir” açıklamasında bulundu.

"Bu yüzyıl için büyük bir deprem olmayacak"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy son olarak “İstanbul'da bu yüzyıl için büyük bir deprem olamayacağının altını çizdi. Ancak gelecek yüzyıl için ise tüm fayların kırılacağı bilgisini aktardı.

Elazığ depremini bilen Naci Görür aksini söylüyor

Bilimler Akademisi üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 26 Eylül’de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı açıklamada "büyük depremi öne çekti” demişti. Görür açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"İstanbul’daki yaklaşık 70 -75 kilometrelik uzunluktaki fayın kırılması bekleniyor. Bu fayın enerji biriktirdiğini eğer kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğündeki deprem oluşturabileceğini yıllardan beri söyledik. Maksimum değerleri Adalar’ın güneyindeki fay hattı veya Marmara’daki fayın tümünün kırılması halinde ise 7.6 büyüklüğünde bir deprem beklenebilir.

Bu tür depremler oradaki gerilimi, iç dinamikleri daha fazla etkileyecektir. Dolayısıyla kırılma noktasında daha da fazla tahrik edici bir etkileşim yaratacaktır."