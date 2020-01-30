İstanbul Güngören'de beton mikseri dehşeti

İSTANBUL Güngören Abdi İpekçi Caddesi'nden Zeytinburnu istikametine giden sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 BHB 299 plakalı beton mikseri ile aynı yönde seyreden 34 BHN 114 plakalı otomobil çarpıştı.

Alınan bilgiye göre; kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, mikser şoförü olayı yara almadan atlattı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Güngören Bağcılar arasında tramvay seferleri bir sürü yapılamadı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Bu arada; beton mikseri şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.