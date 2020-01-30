Tuğçe Özbudak'tan estetik açıklaması! 'Dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor'

Son olarak 'İşte Benim Stilim' adlı stil yarışmasında boy gösteren Tuğçe Özbudak, bir süredir ekranlardan uzak. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren oyuncu bir takım estetik operasyonlar geçirdi. Oyuncunun dudakları, burnu ve çenesindeki değişim görenleri şaşırttı.

'YAPTIRDIKÇA GÖZÜME KÜÇÜK GELİYOR'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Tuğçe Özbudak merak edilen soruları yanıtladı. Estetik yaptırdığını kabul eden Özbudak, ‘dolgu yaptırdıkça dudaklarım sürekli gözüme küçük görünüyor’ dedi. İşte Tuğçe Özbudak’ın açıklamalarından satır başları…

'MASUMLUĞUMU KAYBETMEDİM'

Adanalı dizisinden bu yana 12 sene geçti. Dizi üç sezon sürdü o zaman üniversiteden mezun oldum diziye başladım. Tam genç kızlık dönemimdi. Her şeyim tamamen doğaldı, saçlarım olsun kaynak falan yoktu şimdi biraz var… Sıfır doğal bir kızdım. Ankara’dan İstanbul’a geldim. O zaman masum bir kızdım. ‘Masumluğunu kaybetti’ diyorlar, aslında kaybetmedim, şartlar gereği ve hevesle bir takım estetik operasyonlar yaptırdım. Bunu saklamıyorum ki ben ne yaptırdıysam söylüyorum. Sosyal medya fotoğraflarla biraz da oynuyorum… Eleştirilerin nedeni bu…

'ANNEMDEN GİZLİ YAPTIRDIM'

Annem estetik yaptırmamı hiç istemedi, annemden gizli burnumu yaptırdım ilk başlarda anlamadı. Sona işin içine dudak girdi, daha sonra birkaç kez daha dudak dolgusu yaptırınca çok anlaşılmaya başladı. Çünkü zamanla benim gözüm alıştığı için dudağım gözüme hep küçük geliyordu.