Bülent Aydemir'in saygısızlığına Hadi Özışık yayını terk ederek tepki gösterdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ depreminin hemen ardından bölgeye gitmiş ve gözlemlerde bulunmuştu. Günübirlik ziyaretinin ardından ailesi ile tatile çıkan İmamoğlu, önce sosyal medyanın ardından da medyanın gündemine bomba gibi oturdu.

Habertürk'te Ebru Baki'nin konuğu olan Hadi Özışık ve Orhan Bursalı da bu konuyu ele aldı. Hem Özışık hem de Bursalı, İmamoğlu'nun bu hareketinin yanlış olduğunu dile getirdi ve eleştirilerde bulundu.

REKLAM ÇIKIŞINA SERT TEPKİ

Orhan Bursalı'nın, konuşması sırasında konuyu birden İBB'den alınan reklamlara getirmesiyle bir anda ortalık karıştı. Hadi Özışık, Bursalı'nın reklam çıkışına sert tepki gösterdi.

İnternet Haber Yayın Grubu'nun da İBB'den reklam aldığını söyleyen Özışık, Bursalı'ya "Siz alınca ilan biz alında hırsızlık mı oluyor?" diyerek tepki gösterdi.

Bursalı'ya Gazeteciler youtube kanalına konuk olarak geldiğini ve orada çalışanları gördüğünü hatırlatan Özışık, "Ne yapalım yani oradaki insanlar su mu içsin" sözleriyle Bursalı'ya yüklendi. Bu tepki karşısında Bursalı "Ben bir şey demiyorum" demekle yetindi.

YAYINCILIK İLKELERİ ADI ALTINDA SAYGISIZLIK

Ardından konuşan Bülent Aydemir'in yayıncılık ilkeleri adı altında "Yüksek sesle hak ve hukukun bastırılmasına izin vermeyiz" sözlerine tepki gösteren Hadi Özışık, yayını terk etti.

Hadi Özışık, yayını terk ederken Bülent Aydemir'e şu sözleri söyledi:

Biz buraya auar yemeye gelmiyoruz. Böyle ayar verir gibi yüksek ses bilmem ne diyorsunuz. Biz burada tartışıyoruz, çıkarken de birbirimizin elini sıkıyoruz. Biz ilkeleri de adam gibi yayıncılığı da biliriz. Böyle abuk subuk şeylere de gelmeyiz. Bülent Aydemir'in yaptığı saygısızlığı kabul etmiyorum. Kendisini protesto ediyorum. İlkelerini belirlesin ve iyi yayınlar diliyorum. Biz buraya geliyoruz ve ayar yiyoruz. Böyle bir şey var mı?