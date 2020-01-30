DÜNYA

Rusya’da otobüste kadınların yer kavgası kamerada

Rusya’da iki kadın otobüste yer nedeniyle kavga edip birbirini darp etti. O anlar böyle görüntülendi.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüse binen iki kadın tek boş kalan koltuğa oturmak isteyince tartışma çıktı. Karşılıklı hakaret eden kadınlar öfkelenerek birbirlerini darp etmeye başladı. İnatla kavgayı sürdüren kadınlar birbirinin saçlarını dakikalarca bırakmadı. Dolu olan otobüsteki herkes kavgayı izlerken hiç kimse kadınları ayırmak için çaba sarf etmedi.

Olay anı ise bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

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