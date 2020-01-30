Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayetinde kan donduran açıklama

Pınar Kaynak 16 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da bir ormanlık arazide işkence edilerek vahşice öldürüldü. Otopsi raporunda ise 5 kişinin sprem bulgusuna ulaştı. En büyük şüpheli ise Pınar'ın annesi İrfan hanımın sevgili Arın bey. Çıkan DNA testinde ise Pınar'ın vücudunda annesinin sevgilisi Arın'ın tırnak izlerine rastlandı.

Müge Anlı'nın programında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili her geçen dakika yeni gelişmelerin ortaya çıkarken görgü tanığı olduğunu söyleyen kadının ortaya attığı iddialar tüm Türkiye'yi adeta şaşkına çevirdi.