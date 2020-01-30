MEDYA

Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayetinde kan donduran açıklama

Müge Anlı'nın programında 13 yaşında annesinin arkadaşı tarafından tecavüze uğrayarak vahşice öldürülen Pınar Kaynak cinayetinde olay günü detayları kan dondurdu.

Pınar Kaynak 16 Ağustos 2017 tarihinde Trabzon'da bir ormanlık arazide işkence edilerek vahşice öldürüldü. Otopsi raporunda ise 5 kişinin sprem bulgusuna ulaştı. En büyük şüpheli ise Pınar'ın annesi İrfan hanımın sevgili Arın bey. Çıkan DNA testinde ise Pınar'ın vücudunda annesinin sevgilisi Arın'ın tırnak izlerine rastlandı.

Müge Anlı'nın programında Pınar Kaynak cinayeti ile ilgili her geçen dakika yeni gelişmelerin ortaya çıkarken görgü tanığı olduğunu söyleyen kadının ortaya attığı iddialar tüm Türkiye'yi adeta şaşkına çevirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar son 5 ayın en yüksek seviyesine fırladı! Dolar/TL kuru 5.9851'i gördü
Yok öyle yağma! Elazığ'da kiraları yüzde yüz artıran fırsatçılar hakkında soruşturma
Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı
Kendini aldattığını iddia eden kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü
Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi Corona virüs nedeniyle ertelendi
Koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı dünya alarmda
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Koronavirüs şakası yaptı! Büyük tepki çekti!
Barış Yarkadaş'dan Ekrem İmamoğlu'nun tatiline tepki! Şok eden ifadeler
30 Ocak İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ listesi
Antalya'da alev alan otobüste korku dolu anlar
Kapan-5 Gabar Operasyonu başladı
Esenyurt elektrik kesintisi 30 Ocak elektrik ne zaman gelecek?
Bir gün önce aldığı otomobil alev alev yandı
Lassa ateşi nedir lassa virüsu belirtileri neler bulaşı mı?