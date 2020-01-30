YEREL

2 çocuk annesi, kendisini aldattığı iddiasıyla eşini öldürdü

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, 2 çocuk annesi H.Y. (28), 10 yıllık eşi Ekrem Y.'yi (33) kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak, öldürdü.

Olay, dün akşam, Ahmetefendi Mahallesi 3081 Sokak'taki evde meydana geldi. H.Y., kendisini aldattığı iddiasıyla eşi Ekrem Yılmaz ile tartışmaya başladı. 

Kadın evden ayrılmak istedi

Tartışma sonrası H.Y., 2 çocuğunu alıp, evden ayrılmak istedi. Bir süredir işsiz olduğu öğrenilen Ekrem Yılmaz ise buna izin vermedi. Bunun üzerine çift arasında bir kez daha çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada H.Y., 10 yıllık eşi Ekrem Yılmaz'ı bıçakladı. 

Kavga seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Eve giren sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evde yapılan incelemenin ardından Ekrem Yılmaz'ın cansız bedeni, Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. H.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolar son 5 ayın en yüksek seviyesine fırladı! Dolar/TL kuru 5.9851'i gördü
Yok öyle yağma! Elazığ'da kiraları yüzde yüz artıran fırsatçılar hakkında soruşturma
Sivasspor, Samba Camara ile anlaştı
Kendini aldattığını iddia eden kadın kocasını bıçaklayarak öldürdü
Çin Süper Ligi'nin başlama tarihi Koronavirüs nedeniyle ertelendi
Koronavirüs iki ülkeye daha sıçradı dünya alarmda
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Rusya’da otobüste kadınların yer kavgası kamerada
Donmuş suya düşen genç kızı zor kurtardılar
30 Ocak İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ listesi
Müge Anlı'da Pınar Kaynak cinayetinde kan donduran açıklama
Koronavirüs şakası yaptı! Büyük tepki çekti!
Esenyurt elektrik kesintisi 30 Ocak elektrik ne zaman gelecek?
Barış Yarkadaş'dan Ekrem İmamoğlu'nun tatiline tepki! Şok eden ifadeler
Lassa ateşi nedir lassa virüsu belirtileri neler bulaşı mı?