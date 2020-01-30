POLİTİKA

Bakan Kurum: "Abdullah Paşa mahallemizde de yerinde afet konutlarını üreteceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz." dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Abdullahpaşa Mahallesi'nde depremde hasar gören yapıları inceledi. Kurum, burada gazetecilere depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

3-4 içinde hasar tespitleri tamamlanacak

Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümde kararlı olduklarının altını çizen Kurum, "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz. Anında yerinde hasar tespitini yaparak vatandaşlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz. 3-4 gün içinde tamamını halledecek şekilde çalışıyoruz. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalara girmeyelim" dedi.

Fahiş kira artışı iddiası

Elazığ'da fahiş kira artışı iddiasıyla ilgili Kurum, "Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak." diye konuştu.

Konteyner kentler kurulacak

Kurum, "10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler kurulacak. Elimizde konteynerimiz, çadırımız ve gıda ihtiyacımız var" dedi.

Kurum ayrıca Elazığ merkez ve ilçelerinde şuana kadar 58 yıkılan, 981 ağır hasarlı, 823 orta hasarlı binanın olduğunu sözlerine ekledi.

3+1 brüt 120 metrekare olacak

Vatandaşların kalıcı konutlarının inşaatına başladıklarını söyleyen Kurum, 3+1 konutların brüt 120 metrekare olacağını belirtti.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu başkanı olduğu İBB'yi mahkemeye verdi!
Elazığ depreminde yıkılan binalarla ilgili 8 farklı soruşturma açıldı
Skandal görüntülerden sonra AP'den Türk Bayrağı açıklaması!
İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde 'UTANÇ' sergisi
İtalya'da 5 bin 200 yolcu taşıyan gemi karantinaya alındı! İçinde 30 da Türk var
Kılıçdaroğlu Elazığ'a bakın neden geç gidiyor! CHP'li kaynaklar açıkladı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog
Aydın'da ABD'li kadının öldüğü kaza, mobese kamerasında
2020 hac gidiş tarihleri ne zaman başlıyor?
Ekrem İmamoğlu’ndan Palandöken eleştirilerine yanıt
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Hac yedekleri ne zaman belli olacak 2020
Elazığ'daki deprem sonrası küçük çocuklar sokak hayvanlarını unutmadı
YKS başvurusu 2020 ne zaman ÖSYM YKS sınav tarihi