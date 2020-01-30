Bakan Kurum: "Abdullah Paşa mahallemizde de yerinde afet konutlarını üreteceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Abdullahpaşa Mahallesi'nde depremde hasar gören yapıları inceledi. Kurum, burada gazetecilere depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

3-4 içinde hasar tespitleri tamamlanacak

Bedeli ne olursa olsun kentsel dönüşümde kararlı olduklarının altını çizen Kurum, "Elazığ'da yüzde 40 hasar tespitlerini tamamladık. Hasarlı konutları, deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz. Anında yerinde hasar tespitini yaparak vatandaşlarımıza cevap vermeye çalışıyoruz. 3-4 gün içinde tamamını halledecek şekilde çalışıyoruz. Ağır hasarlı, orta hasarlı binalara girmeyelim" dedi.

Fahiş kira artışı iddiası

Elazığ'da fahiş kira artışı iddiasıyla ilgili Kurum, "Kiralara ilişkin, valiliğimiz nezdinde başsavcılığımız araştırmasını yapıyor. Tespit edilmesi halinde gerekli hukuki süreç başlatılacak." diye konuştu.

Konteyner kentler kurulacak

Kurum, "10-15 gün içinde etaplar halinde konteyner kentler kurulacak. Elimizde konteynerimiz, çadırımız ve gıda ihtiyacımız var" dedi.

Kurum ayrıca Elazığ merkez ve ilçelerinde şuana kadar 58 yıkılan, 981 ağır hasarlı, 823 orta hasarlı binanın olduğunu sözlerine ekledi.

3+1 brüt 120 metrekare olacak

Vatandaşların kalıcı konutlarının inşaatına başladıklarını söyleyen Kurum, 3+1 konutların brüt 120 metrekare olacağını belirtti.