Ekrem İmamoğlu’ndan Palandöken eleştirilerine yanıt

Erzurum Palandöken'de kayak yapmasına ilişkin eleştirilere yanıt veren İmamoğlu, çocuklarına 400 günde sadece 8 gün vakit ayırdığını, bu yüzden babalık görevini yapmak zorunda olduğunu belirterek, kayak yapmanın zil takıp oynamak değil spor yapmak olduğunu söyledi.

Ekrem İmamoğlu, CHP Erzurum İl Başkanlığını ziyareti sırasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Çocuklarıma 400 günde sadece 8 gün vakit ayırdım"

Tatili 20-25 gün önceden planladıklarını söyleyen İmamoğlu, şöyle konuştu: Ben çocuklarıma 400 günde bu 3 gün dahil sadece 8 gün ayırdım. Ekrem İmamoğlu bir günde tatil yapsa konuşacaklar 2 günde yapsa konuşacaklar. Bana destek verip eleştirenlerde var. Benim bütün insanlara tavsiyem siyaseti kutsallaştırmanın zararını yaşıyoruz. Maalesef siyaseti çok kutsal görüyoruz. Hatta siyasi insanları da kutsallaştırıyoruz. Bu mekanizmalar, bu kurumlar, bu kişilikler bizlere hizmet eden sizler gibi bizler gibi insanlar. Ama benim değer verdiğim kutsallarım da var.

"Çocuklarıma vakit ayırmam lazım"

Ailem benim kutsalım. Ben aileme başka bir değer veririm ailemle bir arada olmamanın üzüntüsünü yaşarım. Ben çocuklarımı siyasi manzarama hiçbir zaman sokmam. Çocuklarım ve ailemin kendi hayatlarını sürdürmelerini isterim. Dolayısıyla benim çocuklarıma vakit ayırmam lazım. Ben 8 yaşında ki kızımın çocukluğunu ıskalayamam. Ben ergenlik çağını yaşayan oğlumun bu çağlarını ıskalayamam. Hayat boyu çocuğun bu eksikliğini yaşamasını isteyen bir baba olamam. Üniversite okuyan oğlumun hayata atılma evresinde hangi doğrularla, hangi prensiplerle hayata atılması konusunda sağlıklı anlar geçirmek isteyen bir babayım. O yüzden 3 gün, 5 gün buluşarak bunu en yüksek seviyede değerlendirmek bir baba olarak benim sorumluluğum.

"O gün gece saat 11'e kadar sahadaydık"

İBB Başkanı olmasına rağmen Elazığ'daki sorumluluklarını yerine getirdiğini kaydeden İmamoğlu, şunları kaydetti: 20-25 gün önceden planladığımız Erzurum seyahatini yapacağımızda deprem sonrası eşim ve çocuklarıma siz gidin dediğimde eşimde benle gelmek istedi. Beraber Elazığ'a gittik. O günü Elazığ'da geçirdik. Ekiplerimiz nerede nasıl çalışıyor diye baktık. İnsanların açısını hissetmeye çalıştık. Onlara destek olmaya çalıştık. O gün gece saat 11'e kadar sahadaydık. O gece Elazığ'da kaldım. Ertesi sabah yine Elazığ'daydım. Daha sonra ayrılıp Pertek ilçesine ve Tunceli'ye gittim. Kayıp Gülistan kızımızın ailesini ziyaret ettim. Yani ertesi günün yarım gününü de Tunceli'ye ayırmış oldum. Sonra Erzurum'a geldim. 3 gün çocuklarımla Erzurum'da kaldım. Yürümek gibi, koşmak gibi, kayak da bir spordur.