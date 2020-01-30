YEREL

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

ADIYAMAN'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sürücüleri öğrenilemeyen 44 KT 254 plakalı otomobil ile 06 BKU 813 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Halil İbrahim Çetinkaya, Hasan Tezcan, Celal Erbay ve Celal Aktan yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Celal Erbay (54) doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Erbay'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Devlet Bahçeli 'Yüzyılın Antlaşması'na ateş püskürdü! Zulüm planı
İtalya'daki son dakika koronaviris alarmı 6 bin kişilik gemi karantinaya alındı
Bolusporlu Erkan Süer Galatasaray'da
Akdeniz yine sallandı! Marmaris açıklarında 5.9 büyüklüğünde deprem
Araç alım satımında yeni dönem! 3 Şubat'ta TaşıtTakas Sistemi başlıyor
Sivasspor, Samba Camara’yı kadrosuna kattı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elazığ'daki deprem sonrası küçük çocuklar sokak hayvanlarını unutmadı
Zuhal Topal'la Sofrada'da bir ilk! Kaynanalar ahtapotu görünce kendinden geçti
Açık lise harç parası 2020 AÖL kayıt yenileme ücreti kaç para oldu?
Yunan vekil Ioannis Lagos AP'de Türk bayrağını yırttı
Bülent Aydemir'in saygısızlığına Hadi Özışık yayını terk ederek tepki gösterdi
Hac yedek kayıtları ne zaman 2020 Diyanet açıkladı
Kendisini tehdit eden sevgilisini tuvalette vurdu
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem parası hangi bankaya yatacak?