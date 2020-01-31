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Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert sözler

Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner'den Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekil Ioannis Lagos'a ilginç bir tavsiye geldi.

Avrupa Parlamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos'a tepkiler devam ediyor. Show Ana Haber'de konuya ilişkin haberi veren Ece Üner'den sonrasında ilginç bir tavsiye geldi.

"BELLİ Kİ YARA BÜYÜK, TUZ BASILABİLİR"
KKTC'nin merhum kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın bir sözünü hatırlatan Üner, "Bir röportajımızda rahmetli Rauf Denktaş, Yunan'ın faşistinin kini taşa yazı yazmak gibidir hiç geçmez' demişti. Belli ki yara büyük. Şok tedavisi olarak yaraya tuz basılabilir. Tercihen deniz tuzu mesela" dedi

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