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Esenyurt'ta tekstil fabrikasının deposunda yangın

Esenyurt'ta tekstil ürünleri için lastik üretimi yapılan 5 katlı bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, sabah 04.30’da Esenyurt İlçesi Akşemsettin Mahallesi 230 Sokak üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrikanın en üst katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangından dolayı çıkan alev ve dumanları gören işçiler, tahliye edildi. İşçiler durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yangının olduğu adrese gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yangına Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt ilçesinde çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Uzun süre boyunca yanan fabrikada duman tahliyesi gerçekleştirildi. Toplam dokuz yüz metrekare alan üzerine kurulu olan fabrikada hasarın büyük olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Esenyurt'da dört katlı bir tekstil fabrikasında yangın