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Çekmeköy’de ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada

Çekmeköy’de bir kafede başlayan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Aksiyon filmlerini aratmayan kavgada onlarca kişi birbirine girdi, tekme ve yumruklar havada uçuştu. O sırada oradan geçen bir polis ekibi de kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Çekmeköy’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bir kafede iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavganın kısa sürede büyümesiyle taraflar kafeden dışarı çıkarak birbirlerine saldırmaya devam etti. Çevredekilerin de dahil olmasıyla kavga adeta meydan savaşına döndü. Onlarca kişinin birbirlerine saldırdığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O sırada oradan geçen bir polis ekibi, araçlarında inerek tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgaya tanık olan vatandaşlar ise panik yaşadı. Polisin ve vatandaşların müdahalesiyle kavga sonlandı.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kafeden dışarı çıkan taraflar birbirlerine saldırıyor. Polis ve vatandaşlar olaya müdahale ediyor. Kavganın sonlanmasıyla kalabalık dağılıyor.

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