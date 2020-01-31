Fahrettin Koca'dan Koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Coronavirüs Bilim Kurulu tarafından düzenlenen toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamasından satır başları:

23 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldü

23 ülkede toplam 9 bin 810 vaka görüldü. Hayatını kaybeden vakaların büyük çoğunluğu bizim risk grubu dediğimiz kronik hastalığı olan 65 yaş üstü ve bağışıklığı düşük kişilerdi. Dünyanın büyük kısmı bu virüsü tehdit olarak algılamadan önce biz Türkiye olarak tedbirlerimizi adım adım harekete geçirdik.

Vakaların %99'u Çin'de

31 Ocak saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 23 ülkede 9 bin 810 koronavirüs vakası görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de. Çin'den gelen tüm uçuşlar için bulaşıcı hastalık kontrol önlemlerini devreye soktuk. Çin'den gelen yolcuları uçaktan inişte termal kameralarla tarıyoruz.

Şu ana kadar 11 bin yolcu tarandı ve herhangi bir şüpheli yolcuya rastlanmadı. Havalimanlarımızda 24 saat sağlık personeli bulunuyor. Tüm personelimiz olası bir vaka durumunda yapması gerekenler hakkında bilgilendirildi. Çin'e seyahat etmiş Çin'den ülkemize gelip şikayeti olanlar varsa tedbir amaçlı gözetim altına alıp gerekeni yapıyoruz.

Türkiye'de koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı

Bugüne kadar farklı illerden şüpheli görünen 68 kişiden numune alınarak analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de kesin olarak koronavirüs tanısı alan herhangi bir hastamız olmadı. Eğer olursa tüm hazırlıklarımızın tamam olduğunu ifade etmek istiyorum.