Konserde küfür eden İrem Derici, bundan sonra Kocaeli Belediyesi ile çalışamayacak

Ünlü şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Kış Festivali'nde sahneye çıktı. Yıldızının parlamasında büyük etkisi olan Kalbimin Tek Sahibine isimli şarkıyı söylerken orkestrasını susturan Derici, sinkaflı bir söz söyledi. Belediyenin kendisini kınaması üzerine konuşan Derici, yanlış anlaşıldığını söyledi.

SAHNEDE KÜFÜR ETTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kartepe Belediyesi'nin 18 Ocak akşamı ortaklaşa düzenlediği KarFest'te sahne alan İrem Derici, sahnede söylediği sözler nedeniyle sosyal medyada büyük tepki gördü. Sahnede "Kalbimin tek sahibine" şarkısını seslendirdiği sırada şarkının meleklerle ilgili bölümünde "Burada olamayan melekler benim g.tümü yesin" dedi. Görüntülerin hızla yayılmasının ardından birçok sayfa Derici'yi eleştirirken konuyla ilgili Kocaeli Büyüşehir Belediyesi de açıklama yaptı.

"ŞİDDETLE KINIYORUZ, BUNDAN SONRA ONA YER VERMEYECEĞİZ"

Görüntüler sonrasında bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici'ye yer vermeme kararı alındığı belirtilen Büyükşehir açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Organizasyonda sahne alan sanatçılardan biri olan İrem Derici'nin konser sırasında doğaçlama olarak yaptığı konuşmalar, kamuoyu ve belediyemiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İrem Derici'nin sarf ettiği sözler sadece kendisini bağlamaktadır. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayıcı şekildeki bu sözler nedeniyle şarkıcı İrem Derici'yi şiddetle kınıyoruz. Bundan sonra düzenleyeceğimiz hiçbir organizasyonda kendisine yer verilmeyeceğini, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

İREM ÖZÜR DİLEDİ

Olayın kısa sürede büyümesinin ardından Instagram hesabından video çekerek açıklama yapan İrem Derici, melek diye bahsettiği kişinin kendi vokalisti olduğunu ve uçağı kaçırıp konsere gelemediği için kızgınlığını böyle ifade ettiğini söyledi. Yanlış anlaşıldığını belirten Derici, herkesten de özür diledi.