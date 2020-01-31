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Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek uçak Koca Yusuf Ankara'dan havalandı

Çin’deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma başlatıldı. Çin’e 34 Türk vatandaşını almak üzere ambulans uçak gönderildi.

Çin’in Vuhan şehrinde mahsur kalan 34 Türk, 7 Gürcü, 7 Azeri, 1 Arnavutluk vatandaşını Türkiye’ye getirmek için hazırlanan kargo uçağı Etimesgut Askeri Hava alanından Çin’e hareket etti. Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M kargo uçağı, Sağlık Bakanlığı'nca planlanan tahliye operasyonu kapsamında Vuhan’da bulunan vatandaşları almak için gerekli tüm önlemleri alarak Çin’e hareket etti. Uçakta, sağlık personelinin ve enfeksiyon uzmanlarının yanı sıra çok sayıda özel ekipman ve tıbbi malzeme bulunuyor. Özel donanımlı ambulanslarla alınacak olan uçuş ve sağlık ekibi ile Çin'den getirilecek vatandaşlar, tedbir amaçlı 14 gün boyunca karantina altında tutulacak.

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