DÜNYA

Rusya'da dev stadyum yıkım sırasında çöktü

Rusya’da konser ve spor etkinliklerinin yapıldığı dev stadyum yıkım sırasında çöktü. Stadyumun yıkımında çalışan işçilerin enkaz altında kalmış olabileceği belirtildi.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde 1980 yılında yapılan, şehirdeki konser ve spor organizasyonlarında kullanılan dev stadyumun yıkımı sırasında büyük bir kaza meydana geldi.

Dünyanın en büyük buz pistinin yapımı için yıkımına başlanan stadyum, vinç ve yıkım araçlarıyla yıkımı sırasında baskıya dayanamayıp çöktü.

Rusya Acil Durum Bakanlığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, stadyumun yıkımında çalışan işçilerin enkaz altında kalmış olabileceğini belirtirken enkazda arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan Sovyetler Birliği döneminden bu yana birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapan stadyumun yıkımına birçok kişi karşı çıkarak, stadyumun kültürel miras listesine alınmasını istemişti.

Stadyumun yerine yapılması planlanan buz pistinin yapımının 2023 yılında tamamlanması ve bu yıl düzenlenecek olan Dünya Hokey Şampiyonası’na hazır hale gelmesi planlanıyordu.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması
Elazığ Sivrice'de 3.9 büyüklüğünde deprem
Borsa günü düşüşle tamamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas telefonda görüştü
Isparta'da cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan genç intihar etti
Trabzonspor Guilherme'yi KAP'a bildirdi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kaçak ocakta göçükte mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor
Çapa'da tedavi gören Çinli çocukla ilgili açıklama
Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi Ebru Çolak kimdir yaşı kaç?
Rusya'da donmuş nehre düşen köpeği kurtarmak için suya atladı
Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'da açıklama yaparken depreme yakalandı
AÖL sınav tarihleri 2020 ne zaman açık lise sınav tarihleri
Sivaslı İrem Sak'tan akrabalık çıkışı! 'Akrabalık zor'
Mali Suçları Araştırma Kurulu'dan bankalara yasadışı bahis incelemesi