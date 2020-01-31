İNTERNETHABER TV

Hande Kazanova 3-9 Şubat haftası burç yorumları

3-9 Şubat 2020 haftalık burç yorumlarını Astroloji uzmanı Hande Kazanova İnternethaber Astroloji kameralarına anlattı. Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarını neler bekliyor?

Bu hafta Merkür Balık Burcu'na geçiyor. Pratikliğimizi yitireceğimiz bir zaman dilimi başlıyor. İletişimlerimizde duygusal olabiliriz ve alınganlıklar ön plana çıkabilir. Dağınıklık,kararsızlık,boş vermişlik ve detayları çok fazla sorgulamama gibi etkiler iki hafta boyunca devrede olacak. 17 Şubat'ta Merkür, Balık Burcu'nda gerileyecek. Detay gerektiren işlerde dikkatli olmakta fayda olacak. Gözümüzü açık tutmamız gereken zamanlar içerisine giriyoruz.

Bu hafta ilişkilerimizde görevlerimizi iyi bilecek ve sorumluluklarımızla hareket edeceğiz. Çarşamba günü ise değişik fikirlerden hoşlanabiliriz. İyi iş bağlantıları devrede olabilir.

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