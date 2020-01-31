Türkiye'deki fabrikalar yurt dışından gelen ağız maskesi taleplerine yetişmeye çalışıyor

Türkiye'deki maske üretim fabrikaları da Çin'den gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

İstanbul yakınlarındaki fabrikalarında yüz maskesi üreten Erol Memiş, Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, "Mesai ve vardiya sistemiyle 50 bin civarında olan üretim kapasitesini 110-120 bin adete çıkardık" dedi.

Memiş; İsviçre, Fransa, Belçika, Gürcistan, Ermenistan ve Mısır'dan da binlerce e-posta yoluyla sipariş geldiğini belirtirken, "Her talebi karşılamamız mümkün değil" diye konuştu.