MEDYA

Bir Zamanlar Çukurova 54. bölüm fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 54. yeni bölümüyle 6 Şubat 2020 Perşembe akşamı ATV'de olacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Bir Zamanlar Çukurova 54. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 6 Şubat 2020 Perşembe akşamı ATV'de...

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mahmud Abbas telefonda görüştü
Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da
Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte kalan 2 işçinin cesedine ulaşıldı
Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması
Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kuruluş Osman 9. bölüm 2. fragmanı
Afili Aşk 32. bölüm 2. fragmanı
Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi Ebru Çolak kimdir yaşı kaç?
Hekimoğlu 6. bölüm 2. fragmanı
Sefirin Kızı 7. bölüm 2. fragmanı
AÖL sınav tarihleri 2020 ne zaman açık lise sınav tarihleri
Vuslat 39. bölüm 2. fragmanı
Mali Suçları Araştırma Kurulu'dan bankalara yasadışı bahis incelemesi