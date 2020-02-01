MEDYA

Sefirin Kızı 7. bölüm 2. fragmanı

Sefirin Kızı dizisi 7. yeni bölümüyle 3 Şubat 2020 Pazartesi akşamı Star'da olacak. Sefirin Kızı'nın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak?

Sefirin Kızı 7. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde neler yaşanacak? Sefirin Kızı 3 Şubat 2020 Pazartesi akşamı Star'da...

Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum’a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare’ye sevdalanır.

Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa’ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar’ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar’ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den Moğolistan'a seyahat uyarısı
Türk maske üreticileri taleplere yetişemiyor
İngiltere'nin 47 yıllık AB süreci sona eriyor
Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Moğolistan'da
Trump'ın korumalarını alarma geçiren araç
Emre Can Almanya'ya döndü
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Vuslat 39. bölüm 2. fragmanı
Tozkoparan 44. bölüm 2. fragmanı
Emrah'ın oğlu Tayfun Erdoğan'ın annesi Ebru Çolak kimdir yaşı kaç?
Türkiye'deki fabrikalar yurt dışından gelen ağız maskesi taleplerine yetişmeye çalışıyor
Ağrı'da çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu
AÖL sınav tarihleri 2020 ne zaman açık lise sınav tarihleri
Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması
Mali Suçları Araştırma Kurulu'dan bankalara yasadışı bahis incelemesi