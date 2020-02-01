Hadise'nin iç çamaşırsız görüntüleri sosyal medyayı salladı!

Yaptığı her paylaşım ve attığı her adımla gündemden düşmeyen Hadise, Instagram hesabından paylaştığı videosu ile sosyal medyayı kasıp kavurdu.

Bir derginin kapak çekimi sırasında kaydedilen görüntü, Hadise'yi yine magazin gündeminin tam ortasına yerleştirdi. Güzel şarkıcının paylaşımı dakikalar içerisinde 1 milyonun üzerinde kişi tarafından izlendi.