DÜNYA

Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

Corona virüsünün ilk çıktığı Çin'in Wuhan kentindeki Türk vatandaşları tahliye edildi. 42 kişiyi taşıyan uçağın bugün saat 22.00 sıralarında Türkiye'de olması bekleniyor. 6 kişinin kendi isteğiyle Wuhan'dan ayrılmadığı açıklanırklen, tahliye edilenler ve uçaktaki görevliler 14 gün boyunca Ankara'da karantinada tutulacak.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanıldı.

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